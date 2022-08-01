Міноборони Туреччини: сьогодні о 8:30 вийде перше судно із зерном з України

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Український порт, з якого піде перше судно з зерном та його назву тримають в секреті. Вчора турецькі чиновники повідомляли, що перші судна з України прибудуть до Туреччини 3 серпня.

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Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомляло, що перший корабель з українським зерном може залишити чорноморський порт вже цього тижня.

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що угода щодо експорту зерна може призвести до поновлення переговорів про припинення вогню між росією та Україною.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg