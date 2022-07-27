Перший корабель із зерном може залишити український порт цього тижня – Reuters

Цитата

"Схоже, цього тижня буде відвантажено перше зерно, і відбудеться його вивезення з України", – цитує агентство слова посадовця.

Він додав, що всі деталі, зокрема безпечний маршрут для суден, було опрацьовано.

Додамо

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що угода щодо експорту зерна може призвести до поновлення переговорів про припинення вогню між росією та Україною.

Контекст

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у п'ятницю угоду про відкриття трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного – для зерна, яке застрягло на кілька місяців через повномасштабне вторгнення рф.

Анкара, яка здобула міжнародне визнання за роль посередника, координувала свої дії з москвою та Києвом, щоб відкрити коридор для відновлення світових постачань зерна.