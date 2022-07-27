Первый корабль с зерном может покинуть украинский порт на этой неделе – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморский порт уже на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого высокопоставленного чиновника.
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"Похоже, на этой неделе будет отгружено первое зерно, и состоится его вывоз из Украины", – цитирует агентство слова чиновника.
Он добавил, что все детали, в том числе безопасный маршрут для судов, были проработаны.
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что соглашение по экспорту зерна может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между россией и Украиной.
Контекст
Турция, ООН, россия и Украина подписали в пятницу соглашение об открытии трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного – для зерна, которое застряло на несколько месяцев из-за полномасштабного вторжения рф.
Анкара, получившая международное признание за роль посредника, координировала свои действия с москвой и Киевом, чтобы открыть коридор для восстановления мировых поставок зерна.