Минобороны отменило почти 2 тысячи устаревших приказов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78048 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173380 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140740 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204377 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250484 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212389 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245527 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208100 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486635 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241220 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31709 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18911 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23170 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25402 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21048 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263458 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240007 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325449 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486635 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578371 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31726 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204378 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78836 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75409 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80957 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Минобороны отменило почти 2 тысячи устаревших приказов

Киев • УНН

 • 9357 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Более 1850 приказов, которые устарели и мешали деятельности Министерства обороны Украины, были отменены. Об этом сообщил директор Юридического департамента Министерства обороны Украины Валерий Коваль во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.

Минобороны отменило почти 2 тысячи устаревших приказов

По его словам, в последние годы были нормированы актуальные вопросы всестороннего обеспечения проведения операции Объединенных сил, введения правового режима военного положения, совершенствование порядка установления статуса участника боевых действий, порядка применения оружия, боевой техники во время проведения операции на востоке страны.

Также было обеспечено выполнение норм международного гуманитарного права, введение военной службы для иностранцев, лиц без гражданства, предоставления отпусков во время действия особого периода, внедрение гендерного равенства в ВС Украины, определения нового порядка вещевого обеспечения военнослужащих.

По словам директора департамента, важными стали решения о введении выплаты денежной компенсации за неполученое вещевое имущество, совершенствование продовольственного обеспечения личного состава, введение питания по каталогу продуктов питания, определение порядка осуществления контроля за качеством услуг по питанию, установление нового денежного обеспечения для всех категорий военнослужащих, предвидения для них выплат за выполнение боевых задач на востоке Украины.

Напомним, распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

По данным Счетной палаты, ссылаясь на государственную тайну Министерство обороны Украины избегает процедуры конкурентных закупок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28