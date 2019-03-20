Міноборони уникає конкурентних закупівель — Рахункова палата

“Внаслідок запровадження Міноборони практики уникнення конкурентних процедур закупівель (посилалися на наявність державної таємниці) і незабезпечення контролю за ціноутворенням на продукцію оборонного призначення з державного бюджету неекономно використано 28,9 млн грн (сплачено як винагорода концерну „Техвоєнсервіс“ за оформлення посередницьких договорів)”, — йдеться у звіті.

Аналогічні факти аудитори встановили і в концерні “Військторгсервіс”. “Так, у 2015 році з укладених ним з Міноборони 13 договорів на постачання для потреб української армії предметів речового майна на загальну суму 31,8 млн грн у повному обсязі виконано тільки 9”, — заявили у Рахунковій палаті.

Як повідомляв УНН, Рахункова палата провела аудит ефективності управління об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України. Аудит засвідчив, що постійно зменшується як кількість суб’єктів господарювання, які забезпечували ефективне управління об’єктами державної власності, так і чисельність їх працівників, водночас постійно зростають борги з виплати заробітної плати (станом на 1 жовтня 2018 — 7,6 млн гривень).

Кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання Міноборони (станом на жовтень 2018 року) становила — 555 млн грн, тобто 36% вартості активів. Також у Звіті зазначається, що суб’єкти господарювання, діяльність яких мала бути спрямована на виконання завдань з відновлення озброєння та військової техніки Збройних Сил, перебувають у критичному фінансовому стані, а через зношеність основних засобів, застарілість виробничої бази підприємства стають неконкурентоспроможними на ринку товарів і послуг. Аудитори заявляють, що як наслідок, не забезпечено виконання статутних завдань щодо зміцнення обороноздатності держави, розвитку ЗСУ, вирішення соціальних проблем військовослужбовців, в основному здійснюється лише надання послуг з передачі державного майна в оренду та для зберігання товарно-матеріальних цінностей, до того ж з недотриманням законодавства про оренду державного майна.

Також встановлено, що суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, у встановлених аудитом випадках не забезпечено своєчасного та повного виконання замовлень Збройних Сил України, що створювало ризики зриву виконання визначених для них завдань. Керівництво Озброєння Збройних Сил України з посиланням на положення законодавства про державну таємницю створило схему розміщення оборонних замовлень через суб’єктів господарювання, які не є виробниками або постачальниками продукції оборонного призначення.