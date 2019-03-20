Минобороны избегает конкурентных закупок - Счетная палата

"В результате введения Минобороны практики избежание конкурентных процедур закупок (ссылались на наличие государственной тайны) и необеспечение контроля за ценообразованием на продукцию оборонного назначения из государственного бюджета неэкономно использовано 28,9 млн грн (оплачено как вознаграждение концерна "Техвоенсервис "за оформление посреднических договоров)", - говорится в отчете.

Аналогичные факты аудиторы установили и в концерне "Военторгсервис". "Да, в 2015 году из заключенных им с Минобороны 13 договоров на поставку для нужд украинской армии предметов вещевого имущества на общую сумму 31,8 млн грн в полном объеме выполнено только 9", - заявили в Счетной палате.

Как сообщал УНН, Счетная палата провела аудит эффективности управления объектами государственной собственности и государственным имуществом, закрепленным за государственными предприятиями Министерства обороны Украины, и использования ими средств, полученных на выполнение заказов Министерства обороны Украины. Аудит показал, что постоянно уменьшается как количество субъектов хозяйствования, которые обеспечивали эффективное управление объектами государственной собственности, так и численность их работников, одновременно постоянно растут долги по выплате заработной платы (по состоянию на 1 октября 2018 - 7,6 млн гривен).

Кредиторская задолженность субъектов хозяйствования Минобороны (по состоянию на октябрь 2018) составила - 555 млн грн, то есть 36% стоимости активов. Также в отчете отмечается, что субъекты хозяйствования, деятельность которых должна была быть направлена на выполнение задач по восстановлению вооружения и военной техники Вооруженных Сил, находятся в критическом финансовом состоянии, а из-за изношенности основных средств, изношенность производственной базы предприятия становятся неконкурентоспособными на рынке товаров и услуг. Аудиторы заявляют, что как следствие, не обеспечено выполнение уставных задач по укреплению обороноспособности государства, развития ВСУ, решение социальных проблем военнослужащих, в основном осуществляется только предоставление услуг по передаче государственного имущества в аренду и для хранения товарно-материальных ценностей, к тому же с несоблюдением законодательства об аренде государственного имущества.

Также установлено, что субъектами хозяйствования, относящихся к сфере управления Минобороны, в установленных аудитом случаях не обеспечено своевременного и полного выполнения заказов Вооруженных Сил Украины, что создавало риски срыва выполнения определенных для них задач. Руководство Вооружения Вооруженных Сил Украины со ссылкой на положения законодательства о государственной тайне создало схему размещения оборонных заказов через субъекты хозяйствования, которые не являются производителями или поставщиками продукции оборонного назначения.