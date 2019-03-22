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Міноборони скасувало майже 2 тисячі застарілих наказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Понад 1850 наказів, які застаріли та заважали діяльності Міністерства оборони України, були скасовані. Про це повідомив директор Юридичного департаменту Міністерства оборони України Валерій Коваль під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України.

Міноборони скасувало майже 2 тисячі застарілих наказів

За його словами, в останні роки були унормовані актуальні питання щодо всебічного забезпечення проведення операції Об’єднаних сил, запровадження правового режиму воєнного стану, удосконалення порядку встановлення статусу учасника бойових дій, порядку застосування зброї, бойової техніки під час проведення операції на сході держави.

Також було забезпечено виконання норм міжнародного гуманітарного права, запровадження військової служби для іноземців, осіб без громадянства, надання відпусток під час дії особливого періоду, упровадження гендерної рівності в ЗС України, визначення нового порядку речового забезпечення військовослужбовців.

За словами директора департаменту, важливими стали рішення стосовно запровадження виплати грошової компенсації за не отримане речове майно, удосконалення продовольчого забезпечення особового складу, запровадження харчування за каталогом продуктів харчування, визначення порядку здійснення контролю за якістю послуг з харчування, встановлення нового грошового забезпечення для усіх категорій військовослужбовців, передбачення для них виплат за виконання бойових завдань на сході України.

Нагадаємо, розподіл посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ на дві посади потребує внесення змін до 13 законів України, 7 указів Президента, 7 актів Кабінету Міністрів та цілої низки наказів Міноборони України та Генштабу ЗСУ.

За даними Рахункової палати, посилаючись на державну таємницю Міністерство оборони України уникає процедури конкурентних закупівель.

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