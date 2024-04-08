Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

Министерство обороны активно работает над запуском приложения для украинских военнослужащих Армия+. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости, передает УНН.

Детали

Мы работаем над этим очень активно. Анонсировали, что запустим летом 2024 года. Мы сформировали перечень сервисов, которые будут первыми при запуске отметила она.

Заместитель министра обороны утверждает, что приложение Армия+ касается не только формирования дизайна, но и изменения нормативно-правовых актов. В частности, первый главный документ - закон о цифровизации армии, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Черногоренко отметила, что в приложении Армия+ для военных будет доступна целая экосистема сервисов, которые будут запускать постепенно. Первыми из них станут военное удостоверение и электронные рапорты. Эти две функции заработают уже летом 2024 года, анонсировала заместитель министра обороны.

Далее мы будем работать над удостоверением УБД. Это должна быть сервисная функция, чтобы можно было заказать в удобном месте. Государство должно быстро отвечать и предоставлять услуги. Такими будут первые сервисы в Армия+ подытожила она.

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