Минобороны сообщило, что от его имени звонят вымогатели денег на "новогодние подарки"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство обороны Украины заявило, что мошенники от имени руководства звонят сотрудникам Минобороны и Генерального штаба ВСУ с просьбой перевести деньги на "новогодние подарки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Минобороны.
"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки". Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "соответствующие правоохранительные органы уведомлены".
Напомним, начальник отдела Службы безопасности Украины и его подчиненный совместно с посредниками требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тысяч долларов.