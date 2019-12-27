Міноборони повідомило, що від його імені телефонують вимагачі грошей на "новорічні подарунки"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство оборони України заявило, що шахраї від імені керівництва телефонують до співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ з проханням перевести гроші на "новорічні подарунки". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"На телефони співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МО з проханням перевести кошти на банківські картки на "новорічні подарунки". Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких "акцій". Такі дії є шахрайством", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що "відповідні правоохоронні органи повідомлені".
Нагадаємо, начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий спільно з посередниками вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тисяч доларів.