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Міноборони повідомило, що від його імені телефонують вимагачі грошей на "новорічні подарунки"

Міноборони повідомило, що від його імені телефонують вимагачі грошей на "новорічні подарунки"

Київ • УНН

 • 16318 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство оборони України заявило, що шахраї від імені керівництва телефонують до співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ з проханням перевести гроші на "новорічні подарунки". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На телефони співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МО з проханням перевести кошти на банківські картки на "новорічні подарунки". Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких "акцій". Такі дії є шахрайством", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "відповідні правоохоронні органи повідомлені".

Нагадаємо, начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий спільно з посередниками вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тисяч доларів.

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