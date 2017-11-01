Минобороны: граждане призывного возраста обязаны прийти в военкомат без повестки

"Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" обязывает призывников после вступления в силу Указа Президента Украины о проведении очередного призыва и после поступления повестки районного (городского) военного комиссариата прибыть к призывному участку для прохождения призывной комиссии. Прибыть нужно в срок, указанный в повестке. В случае если по каким-либо обстоятельствам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва", - сказав Дендебера.

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По его словам, в статье 17-й Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" указано 33 причины, по которым призывная комиссия может предоставить гражданину отсрочку от призыва.

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Дендебера напомнил, что за нарушение правил воинского учета, неявку по вызову на призывную комиссию или военный комиссариат без уважительных причин решением призывной комиссии граждане привлекаются к административной или, за уклонение от призыва на срочную военную службу, к уголовной ответственности согласно законодательству.