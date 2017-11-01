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Міноборони: громадяни призовного віку зобов’язані прийти до військкомату без повістки

Міноборони: громадяни призовного віку зобов’язані прийти до військкомату без повістки

Київ • УНН

 • 16061 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відповідно до чинного законодавства, громадяни, які досягли призовного віку, зобов’язані прийти до військкомату без повістки. Про це сьогодні на брифінгу наголосив начальник відділу комплектування і призову — заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Валерій Дендебера, передає УНН.

"Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" зобов’язує призовників після набрання чинності Указу Президента України про проведення чергового призову та після надходження повістки районного (міського) військового комісаріату прибути до призовної дільниці для проходження призовної комісії. Прибути потрібно у строк, зазначений в повістці. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний термін з дня початку чергового призову", - сказав Дендебера.

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За його словами, в статті 17-й Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" зазначено 33 причини, за яких призовна комісія може надати громадянинові відстрочку від призову.

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Дендебера нагадав, що за порушення правил військового обліку, неявку за викликом на призовну комісію або військового комісаріату без поважних причин рішенням призовної комісії громадяни притягуються до адміністративної або, за ухилення від призову на строкову військову службу, до кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

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