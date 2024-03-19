Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  61761 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  179523 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141568 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133952 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132388 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191883 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191046 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187811 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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15 марта 2024, 12:36  •  305956 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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13 марта 2024, 09:59  •  390116 просмотра

Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Министерство обороны Франции опровергло российские заявления о якобы неизбежном развертывании французских войск в Украине, назвав их систематической дезинформацией, которую использует россия.

Война •   •  2077 просмотра
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Украина создаст "санитарный кордон" вокруг таких городов, как москва, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию после своей победы, а не "санитарную зону", которую путин заявил, что хочет создать в Украине.

Война •   •  6560 просмотра
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

САП и НАБУ завершили расследование по факту растраты бывшими директорами государственного предприятия "Зоря Машпроект" 71,6 миллиона долларов США через фиктивные контракты с компанией-нерезидентом.

Экономика •   •  6557 просмотра
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, 52 года, умер от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, несмотря на то, что был немедленно госпитализирован.

спорт •   •  6867 просмотра
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.

Экономика •   •  10231 просмотра
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что Россия не является его равноправным партнером, но еще не осознал, что Россия - это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, считает Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.

Война •   •  12672 просмотра
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.

Война •   •  12292 просмотра
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

россия приняла закон, который освобождает военнослужащих-контрактников от уголовной ответственности, за исключением осужденных за педофилию. Этот закон также не распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях "против общественной безопасности" и "против конституционного строя и безопасности государства".

Война •   •  12471 просмотра
В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания

Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.

Война •   •  11868 просмотра
Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в параде открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, но будут соревноваться как отдельные нейтральные спортсмены.

Новости Мира •   •  10483 просмотра
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024