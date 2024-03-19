Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

В Министерстве вооруженных сил Франции опровергли информацию главы российской внешней разведки Сергея Нарышкина, о якобы скором вводе французских войск в Украину. Об этом Минобороны Франции написало на своей странице в соц сети Х, передает УНН.

Информация, опубликованная Сергеем Нарышкиным, директором российской внешней разведки, является частью систематического использования массовой дезинформации, широко используемой Россией. Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы избежать любой эксплуатации с помощью такого типа маневра. - говорится в сообщении Минобороны Франции.

Контекст

В начале марта глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал опасными комментарии Президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, и заметил, что это "толкает мир на грань ядерной войны".

Разговоры о якобы отправке войск в Украину начались в конце февраля, когда Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Тогда же Макрон подчеркнул, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, и что сейчас не время проявлять трусость.

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Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники практически сразу после этих разговоров заявили, что не планируют посылать наземные войска в Украину.