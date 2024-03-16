Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что возможность размещения войск НАТО в Украине повысит потенциал Третьей мировой войны. Об этом пишет ANSA, передает УНН.

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Я не думаю, что НАТО должно заходить в Украину. Надеюсь, этого не произойдет. Войти и вести войну с Россией означает рисковать Третьей мировой войной сказал он после того, как президент Франции Эммануэль Макрон снова упомянул о такой возможности.

Он исключил возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву в его войне против российского вторжения.

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