МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что страны Запада, в частности США, не должны в долгосрочной перспективе исключать введение войск в Украину. Однако Финляндия на этом этапе не отправляет своих военных и пока не обсуждает этого, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Важно, чтобы мы не отбрасывали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим обсуждать это сказала Элина Валтонен.

Дополнение

Западные политики комментируют возможность отправки войск на Украину с подачи президента Франции Эмманюэля Макрона, который в феврале публично заявил, что не исключает такой возможности.

Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника