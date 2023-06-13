Минкульт заявил о первой победе в суде по делу возвращения имущества Лавры

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"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской Лавры государству. 13.06.2023 года в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по существу по делу 910/423/23 по иску УПЦ к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" об устранении препятствий Украинской православной церкви в пользовании имуществом (а именно - в доступе и осуществлении богослужений)", - сообщил министр в Telegram.

По его словам, представители мужского монастыря УПЦ не прибыли на заседание и подавали ходатайства о переносе, которые были отклонены судом, как необоснованные.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - указал Ткаченко.

Ранее

Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого, украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику Лавра.

12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.