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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Минкульт заявил о первой победе в суде по делу возвращения имущества Лавры

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В МКИП заявили о первой победе в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству - суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет УНН.

Минкульт заявил о первой победе в суде по делу возвращения имущества Лавры

Цитата

"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской Лавры государству. 13.06.2023 года в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по существу по делу 910/423/23 по иску УПЦ к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" об устранении препятствий Украинской православной церкви в пользовании имуществом (а именно - в доступе и осуществлении богослужений)", - сообщил министр в Telegram.

По его словам, представители мужского монастыря УПЦ не прибыли на заседание и подавали ходатайства о переносе, которые были отклонены судом, как необоснованные.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - указал Ткаченко.

Ранее

Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого, украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику Лавра.

12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.

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