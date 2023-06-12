Мінкульт: УПЦ МП досі не передала ключі до всіх 79-ти об'єктів держмайна в Лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. УПЦ МП досі не передала ключі до всіх 79-ти об'єктів державного майна в Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України в Telegram.
Деталі
Як зазначається, 05.06.2023 Комісія МКІП України з приймання-передачі державного майна "Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" завершила свою роботу.
За результатами роботи Заповідник направив УПЦ МП Акт приймання-передачі державного майна для підписання протягом 3 робочих днів з дня їх отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження Заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у Акті.
"Маємо констатувати, що термін виконання вимоги сплив і УПЦ досі цього не зробила. Ця та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи. На початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва про зобов’язання УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном його власником, переданим відповідно до Договору № 2 від 19.07.2013, який розірваний з 29.03.2023 року" - підкреслили в МКІП.
У МКІП наголосили, що звіт Комісії з приймання-передачі майна та вимоги Заповідника будуть доказами численних порушень, допущених Монастирем, а також вчинення представниками Монастиря перешкод у користуванні майном Заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення.
Нагадаємо
Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври. Після цього, українська православна церква московського патріархату повинна була протягом 3 робочих днів повернути майно заповіднику Лавра. Про це повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.