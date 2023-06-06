В упц мп є три дні, щоб повернути майно заповіднику Лавра - Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 ЧЕРВНЯ. УНН. Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври. Тепер українська православна церква московського патріархату повинна протягом 3 робочих днів повернути майно заповіднику Лавра. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Загалом комісія перевірила та повертає в користування держави 79 обʼєктів. Усі в різному стані. упц мп допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування памʼяток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника", — зазначив Ткаченко.
За словами Ткаченка, 5 червня було підписано акт про передачу об'єктів державного майна заповіднику. Після чого упц мп направили вимогу про негайне звільнення приміщень Лаври.
Якщо цього не станеться, заповідник буде звертатись до суду, щоб забезпечити доступ до всього майна Києво-Печерської лаври, заявив очільник Мінкультури.
Нагадаємо
У травні комісія Мінкульту передала у користування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів, які перебувають у задовільному стані.