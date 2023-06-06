В упц мп есть три дня, чтобы вернуть имущество заповеднику Лавра - Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ИЮНЯ. УНН. Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской лавры. Теперь украинская православная церковь московского патриархата должна в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику Лавра. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В целом комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Все в разном состоянии. упц мп допущено самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника", — отметил Ткаченко.
По словам Ткаченко, 5 июня был подписан акт о передаче объектов государственного имущества заповеднику. После чего упц мп направили требование о немедленном освобождении помещений Лавры.
Если этого не произойдет, заповедник будет обращаться в суд, чтобы обеспечить доступ ко всему имуществу Киево-Печерской лавры, заявил глава Минкультуры.
Напомним
В мае комиссия Минкульта передала в пользование Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, которые находятся в удовлетворительном состоянии.