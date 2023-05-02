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Комісія МКІП передала у користування держави 16 корпусів Києво-Печерської лаври

Комісія МКІП передала у користування держави 16 корпусів Києво-Печерської лаври

Київ • УНН

 • 499984 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Комісія Мінкульту передала у користування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 16 корпусів, які перебувають у задовільному стані, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України в Telegram.

Деталі

Впродовж 1 та 2 травня 2023 року Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» передала у користування Заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як Національного, так і місцевого значення.

Серед них: Келії Гостинного двору (корпус № 55), Будинок господарський (корпус № 60), Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус № 69), Келії Гостинного двору (корпус № 58), Келії Гостинного двору (корпус № 71), Сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: № 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).

Цитата

"Представники Монастиря забезпечили доступ Комісії до приміщень. Огляд проходив у присутності в. о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. При огляді та прийманні в користування Заповідником приміщень корпусів проводилась фото та відео фіксація. Приміщення перебувають у задовільному стані", - повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Доповнення

Як раніше повідомляв очільник МКІП Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури України в Києво-Печерській лаврі, що проводить аудит заповідника.

Комісія МКІП повинна була почати роботу з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 30 березня. Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії. Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Дивним чином були передані у безкоштовне управління": міністр розповів, що у Лаврі перевіряє комісія

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