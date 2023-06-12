Минкульт: УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре

Детали

Как отмечается, 05.06.2023 Комиссия МКИП Украины по приему-передаче государственного имущества "Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" завершила свою работу.

По результатам работы Заповедник направил УПЦ МП Акт приема-передачи государственного имущества для подписания в течение 3 рабочих дней со дня их получения, а также требование о передаче в распоряжение Заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79-ти объектам государственного имущества, указанных в Акте.

"Должны констатировать, что срок выполнения требования истек и УПЦ до сих пор этого не сделала. Это и все другие препятствия будут приобщены к судебному делу. В начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда г. Киева об обязательстве УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом его владельцем, переданным в соответствии с Договором № 2 от 19.07.2013, который расторгнут с 29.03.2023 года" - подчеркнули в МКИП.

В МКИП отметили, что отчет Комиссии по приемке-передаче имущества и требования Заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных Монастырем, а также совершения представителями Монастыря препятствий в пользовании имуществом Заповеднику в судебном заседании для вынесения соответствующего решения.

Напомним

Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской лавры. После этого, украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику Лавра. Об этом сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.