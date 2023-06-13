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Мінкульт заявив про першу перемогу в суді у справі повернення майна Лаври

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У МКІП заявили про першу перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі - суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, пише УНН.

Мінкульт заявив про першу перемогу в суді у справі повернення майна Лаври

Цитата

"Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської Лаври державі. 13.06.2023 року в Господарському суді міста Києва відбулось слухання по суті по справі 910/423/23 за позовом УПЦ до національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про усунення перешкод Української православної церкви у користуванні майном, (а саме у доступі та здійсненні богослужінь)", - повідомив міністр у Telegram.

З його слів, представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесеення, які були відхилені судом, як необгрунтовані.

"Суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ", - вказав Ткаченко.

Раніше

Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської Лаври. Після цього, українська православна церква московського патріархату повинна була протягом 3 робочих днів повернути майно заповіднику Лавра.

12 червня Мінкульт повідомив, що УПЦ МП досі не передала ключі до всіх 79-ти об'єктів держмайна в Лаврі.

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