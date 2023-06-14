Министры обороны НАТО в Брюсселе обсудят размещение российского ядерного оружия в беларуси

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"Мы проведем заседание Группы ядерного планирования. Мы продолжаем наблюдать за безрассудной ядерной риторикой со стороны россии. Только за последние несколько месяцев москва приостановила участие в Новом договоре СНВ (Договоре о стратегических наступательных вооружениях, - ред.) и решила развернуть ядерное оружие в беларуси", – заявил он.

Детали

По словам Генсека, министры обсудят ядерные аспекты текущей среды безопасности и рассмотрят корректировку ядерного сдерживания Альянса, которое продолжается. Он добавил, что это регулярные встречи, которые происходят, чтобы убедиться, что средства ядерного сдерживания НАТО остаются "безопасными, надежными и эффективными".

"Мы также наблюдали, что россия уничтожила архитектуру контроля над ядерным оружием, которую мы развивали в течение десятилетий, начиная с холодной войны и до сих пор", - подчеркнул Генсек.

Столтенберг напомнил, что несколько лет назад россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал развертывание любого оружия средней дальности, поэтому он больше не действует. А несколько недель назад страна-агрессор объявила о приостановлении Нового договора СНВ и заявила о размещении ядерных ракет малой дальности в беларуси.

"Я осуждаю эти решения, и они ведут нас в неправильном направлении. НАТО верит в контроль над вооружениями. Мы считаем, что важно иметь ограничения, отношения и не в последнюю очередь также прозрачность, но россия отходит от различных соглашений, которые мы разрабатывали в течение многих лет. Поэтому, конечно, мы бдительны. Мы внимательно следим за тем, что делает россия", - резюмировал он.

По его словам, страны-члены НАТО "очень подробно" доводят до москвы то, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не следует вести такую борьбу. Столтенберг проинформировал, что на сегодня Альянс не заметил никаких изменений в позиции кремля, которые бы требовали изменений в ядерной позиции НАТО.

Напомним

белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие, которое, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.