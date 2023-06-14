Министры обороны НАТО в Брюсселе обсудят размещение российского ядерного оружия в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министры обороны НАТО во время двухдневной встречи в Брюсселе 15-16 июня обсудят вопросы ядерной безопасности, в частности в связи с безрассудной ядерной риторикой россии и размещением страной-агрессором ядерного оружия в беларуси. Об этом на пресс-конференции накануне встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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"Мы проведем заседание Группы ядерного планирования. Мы продолжаем наблюдать за безрассудной ядерной риторикой со стороны россии. Только за последние несколько месяцев москва приостановила участие в Новом договоре СНВ (Договоре о стратегических наступательных вооружениях, - ред.) и решила развернуть ядерное оружие в беларуси", – заявил он.
Детали
По словам Генсека, министры обсудят ядерные аспекты текущей среды безопасности и рассмотрят корректировку ядерного сдерживания Альянса, которое продолжается. Он добавил, что это регулярные встречи, которые происходят, чтобы убедиться, что средства ядерного сдерживания НАТО остаются "безопасными, надежными и эффективными".
"Мы также наблюдали, что россия уничтожила архитектуру контроля над ядерным оружием, которую мы развивали в течение десятилетий, начиная с холодной войны и до сих пор", - подчеркнул Генсек.
Столтенберг напомнил, что несколько лет назад россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал развертывание любого оружия средней дальности, поэтому он больше не действует. А несколько недель назад страна-агрессор объявила о приостановлении Нового договора СНВ и заявила о размещении ядерных ракет малой дальности в беларуси.
"Я осуждаю эти решения, и они ведут нас в неправильном направлении. НАТО верит в контроль над вооружениями. Мы считаем, что важно иметь ограничения, отношения и не в последнюю очередь также прозрачность, но россия отходит от различных соглашений, которые мы разрабатывали в течение многих лет. Поэтому, конечно, мы бдительны. Мы внимательно следим за тем, что делает россия", - резюмировал он.
По его словам, страны-члены НАТО "очень подробно" доводят до москвы то, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не следует вести такую борьбу. Столтенберг проинформировал, что на сегодня Альянс не заметил никаких изменений в позиции кремля, которые бы требовали изменений в ядерной позиции НАТО.
Напомним
белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие, которое, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.