Міністри оборони НАТО у Брюсселі обговорять розміщення російської ядерної зброї в білорусі

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"Ми проведемо засідання Групи ядерного планування. Ми продовжуємо спостерігати за безрозсудною ядерною риторикою з боку росії. Лише за останні кілька місяців москва призупинила участь у Новому договорі СНО (Договорі про стратегічні наступальні озброєння, - ред.) та вирішила розгорнути ядерну зброю в білорусі", – заявив він.

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За словами Генсека, міністри обговорять ядерні аспекти поточного середовища безпеки й розглянуть коригування ядерного стримування Альянсу, яке триває. Він додав, що це регулярні зустрічі, які відбуваються, щоб переконатися, що засоби ядерного стримування НАТО залишаються "безпечними, надійними та ефективними".

"Ми також спостерігали, що росія знищила архітектуру контролю над ядерною зброєю, яку ми розвивали протягом десятиліть, починаючи з холодної війни й дотепер", - наголосив Генсек.

Столтенберг нагадав, що кілька років тому росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який забороняв розгортання будь-якої зброї середньої дальності, тому він більше не діє. А кілька тижнів тому країна-агресор оголосила про призупинення Нового договору СНО і заявила про розміщення ядерних ракет малої дальності в білорусі.

"Я засуджую ці рішення, і вони ведуть нас у неправильному напрямку. НАТО вірить у контроль над озброєннями. Ми вважаємо, що важливо мати обмеження, стосунки і не в останню чергу також прозорість, але росія відходить від різних угод, які ми розробляли протягом багатьох років. Тому, звичайно, ми пильні. Ми уважно стежимо за тим, що робить росія", - резюмував він.

За його словами, країни-члени НАТО "дуже докладно" доводять до москви те, що ядерну війну неможливо виграти, тому ніколи не слід вести таку боротьбу. Столтенберг поінформував, що на сьогодні Альянс не помітив жодних змін у позиції кремля, які б вимагали змін у ядерній позиції НАТО.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, втричі потужніша за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.