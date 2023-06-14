білорусь почала отримувати російську ядерну зброю — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, втричі потужніша за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Про це він сказав в інтерв'ю одному із пропагандистських каналів, повідомляє видання Reuters, пише УНН.
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"У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті, які були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", — сказав лукашенко.
Деталі
Reuters зазначає, що лукашенко давав інтерв'ю неподалік військового складу, який видно на задньому плані.
Це перше розміщення москвою таких боєголовок за межами росії після розпаду радянського союзу, які потенційно можуть бути використані на полі бою, зазначили в Reuters.
Доповнення
Двоє диктаторів раніше погодили план розміщення російських ядерних ракет малої дальності наземного базування.
Минулої п'ятниці володимир путін заявив, що росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї у білорусі після того, як об'єкти будуть готові 7-8 липня.