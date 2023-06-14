Беларусь начала получать российское ядерное оружие - Reuters

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"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из россии. Эти бомбы втрое мощнее, чем те, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки", — сказал лукашенко.

Детали

Reuters отмечает, что лукашенко давал интервью неподалеку от военного склада, который виден на заднем плане.

Это первое размещение москвой таких боеголовок за пределами россии после распада советского союза, которые потенциально могут быть использованы на поле боя, отметили в Reuters.

Дополнение

Два диктатора ранее согласовали план размещения российских ядерных ракет малой дальности наземного базирования.

В прошлую пятницу владимир путин заявил, что россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля.



