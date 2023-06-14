Беларусь начала получать российское ядерное оружие - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие, которое, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом он сказал в интервью одному из пропагандистских каналов, сообщает издание Reuters, пишет УНН.
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"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из россии. Эти бомбы втрое мощнее, чем те, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки", — сказал лукашенко.
Детали
Reuters отмечает, что лукашенко давал интервью неподалеку от военного склада, который виден на заднем плане.
Это первое размещение москвой таких боеголовок за пределами россии после распада советского союза, которые потенциально могут быть использованы на поле боя, отметили в Reuters.
Дополнение
Два диктатора ранее согласовали план размещения российских ядерных ракет малой дальности наземного базирования.
В прошлую пятницу владимир путин заявил, что россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля.