Министр внутренних дел Молдовы подал в отставку на фоне политических изменений в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Этот шаг состоялся на фоне избрания президента Майи Санду на второй срок, хотя ее победа была меньше, чем предполагалось, что отражает определенную политическую турбулентность в государстве.

Эфрос не уточнил конкретных причин своего решения, однако отметил, что его работа была связана с многочисленными вызовами, в частности, войной в Украине, значительным наплывом украинских беженцев и другими критическими ситуациями, которые ставили под угрозу стабильность и безопасность Молдовы. Министр также подчеркнул важность поддержания порядка в сложные времена, когда страна переживала экономические и социальные трудности, вызванные внешними факторами.

МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны