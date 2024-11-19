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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр внутренних дел Молдовы неожиданно покидает должность

Киев  •  УНН

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Глава МВД Молдовы Эфрос подал в отставку после переизбрания Майи Санду на второй президентский срок. Решение принято на фоне вызовов, связанных с войной в Украине и наплывом беженцев.

Министр внутренних дел Молдовы подал в отставку на фоне политических изменений в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Этот шаг состоялся на фоне избрания президента Майи Санду на второй срок, хотя ее победа была меньше, чем предполагалось, что отражает определенную политическую турбулентность в государстве.

Эфрос не уточнил конкретных причин своего решения, однако отметил, что его работа была связана с многочисленными вызовами, в частности, войной в Украине, значительным наплывом украинских беженцев и другими критическими ситуациями, которые ставили под угрозу стабильность и безопасность Молдовы. Министр также подчеркнул важность поддержания порядка в сложные времена, когда страна переживала экономические и социальные трудности, вызванные внешними факторами.

МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны17 нояб. 2024, 19:21 • 29747 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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