Министр внутренних дел Молдовы неожиданно покидает должность
Киев • УНН
Глава МВД Молдовы Эфрос подал в отставку после переизбрания Майи Санду на второй президентский срок. Решение принято на фоне вызовов, связанных с войной в Украине и наплывом беженцев.
Министр внутренних дел Молдовы подал в отставку на фоне политических изменений в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот шаг состоялся на фоне избрания президента Майи Санду на второй срок, хотя ее победа была меньше, чем предполагалось, что отражает определенную политическую турбулентность в государстве.
Эфрос не уточнил конкретных причин своего решения, однако отметил, что его работа была связана с многочисленными вызовами, в частности, войной в Украине, значительным наплывом украинских беженцев и другими критическими ситуациями, которые ставили под угрозу стабильность и безопасность Молдовы. Министр также подчеркнул важность поддержания порядка в сложные времена, когда страна переживала экономические и социальные трудности, вызванные внешними факторами.
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