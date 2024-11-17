МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 102464 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 118860 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 174777 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 159941 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 155283 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 141027 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 119970 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108101 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 145267 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107712 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине

Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине

 • 50489 просмотра
В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК

В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК

 • 33818 просмотра
Спасатели ГСЧС изъяли часть российской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева

Спасатели ГСЧС изъяли часть российской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева

 • 40069 просмотра
Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

 • 48923 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 76689 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 174779 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 131501 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 138823 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 145267 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 155426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 76697 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 102548 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 102262 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 101874 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 99640 просмотра
Актуальное
МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны

МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны

Киев  •  УНН

 • 3254 просмотра

Read in English

МИД Молдовы подтвердил нарушение воздушного пространства российскими ракетами и дронами во время атаки на Украину 17 ноября. Местные жители зафиксировали низколетящие объекты над селами.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября во время атаки по Украине. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, которые низко пролетают над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан от войны России,

- отметил Попшу.

Министр добавил к своему посту видео, которое ранее опубликовало издание NordNews. Видео отправил местный житель села Русены Единецкого района. Он утверждает, что ракеты пролетели на низкой высоте, камеры видеонаблюдения зафиксировали их звук.

Молдавский правительственный Telegram-канал Prima Ѕцгѕа также сообщал, что несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы, но радары их не обнаружили, потому что они летели на низкой высоте.

Напомним

Ранее президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
ukrainaУкраина
moldovaМолдова