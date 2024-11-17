МИД Молдовы подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны
Киев • УНН
МИД Молдовы подтвердил нарушение воздушного пространства российскими ракетами и дронами во время атаки на Украину 17 ноября. Местные жители зафиксировали низколетящие объекты над селами.
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября во время атаки по Украине. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, которые низко пролетают над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан от войны России,
Министр добавил к своему посту видео, которое ранее опубликовало издание NordNews. Видео отправил местный житель села Русены Единецкого района. Он утверждает, что ракеты пролетели на низкой высоте, камеры видеонаблюдения зафиксировали их звук.
Молдавский правительственный Telegram-канал Prima Ѕцгѕа также сообщал, что несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы, но радары их не обнаружили, потому что они летели на низкой высоте.
Напомним
Ранее президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.