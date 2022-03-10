Министр торговли США заявил, что" нет срока действия " санкций против России

Цитата

"Мы в этом на долгую перспективу, и наши союзники в этом на долгую перспективу", - сказал Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова придерживаться мер, направленных на причинение экономического боли России "до тех пор, пока это требуется".

"Срока годности нет", - сказал Раймондо, - "мы работаем, чтобы одержать победу, и наши союзники тоже".

Детали

Комментарии, поступившие от члена кабинета президента Джо Байдена, является еще одним свидетельством того, что администрация готовится к потенциально длительного конфликта в Европе, который уже взбудоражил финансовые рынки, и который, по оценкам Белого дома, повредит кошелькам американских потребителей. .

Раймондо также предупредил, что любая страна, которая не придерживается ограничений США в отношении экспорта в Россию, заплатит высокую цену, включая Китай. Она сказала, что ее администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства полупроводников.

"Мы собираемся преследовать любую компанию, где бы она не была, в Китае или в другом месте, который нарушает правила", — сказала она. "Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если нарушит, это будет иметь последствия".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что администрация заметила, что Китай "в основном соблюдает санкции, которые были введены".

"Я бы отметила, что если какая-то страна попытается избежать наших экономических мер или обойти их, они почувствуют последствия этих действий", — сказала Псаки.

Напомним

США не могутприкрыть Украину “Железным куполом” - Нуланд.