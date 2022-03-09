США не можуть прикрити Україну “Залізним куполом” - Нуланд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. США не можуть прикрити Україну “Залізним куполом”, мобільною всепогодною системою ППО, адже це “пов’язано зі значними труднощами”. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті щодо України, інформує УНН.
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“Щодо “Залізного купола”, я б сказала лише те, що ви не можете просто клацнути пальцями й будете мати “Залізний купол”. Потрібні відповідні навчання, мати уміння його розмістити та тому подібне. У вашому та їх списку є й інші речі, які ми думаємо, що зможемо зробити”, - сказала Нуланд.
Вона додала, що розглядається можливість використання інших систем ППО. Також, підсумувала заступниця держсекретаря, США продовжать вивчати можливості розширення військової допомоги Україні щодо посилення санкцій проти РФ.
Доповнення
Сполучені Штати відправляють до Польщі дві ракетні батареї Patriot для протидії будь-якій потенційній загрозі для союзників США та НАТО під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.