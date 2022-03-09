США надсилають до Польщі ракети Patriot, щоб протистояти будь-яким загрозам для союзників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сполучені Штати відправляють до Польщі дві ракетні батареї Patriot як «оборонне розгортання» для протидії будь-якій потенційній загрозі для союзників США та НАТО під час вторгнення Росії в Україну, заявив у вівторок ввечері речник Європейського командування США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Патріоти — це зенітно-ракетні комплекси: вони призначені для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, передових літаків і крилатих ракет.
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"За вказівкою міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал Волтерс, командувач Європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці перемістити дві батареї Патріотів у Польщу", — сказав капітан Адам Міллер, речник Про це йдеться в повідомленні EUCOM.
"Це розумний захід захисту сил, який лежить в основі нашої прихильності статті п’ятій і жодним чином не підтримуватиме будь-які наступальні операції", – йдеться у заяві, посилаючись на принцип , що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх членів.
Нагадаємо
Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 у розпорядження США. Вони можуть піти Україні. Згодом США заборонли це робити.