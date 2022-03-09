США посылают в Польшу ракеты Patriot, чтобы противостоять любым угрозам для союзников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot как "оборонительное развертывание" для противодействия любой потенциальной угрозе для союзников США и НАТО во время вторжения России в Украину, заявил во вторник вечером представитель Европейского командования США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Патриоты — это зенитно-ракетные комплексы: они предназначены для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, передовых самолетов и крылатых ракет.
Цитата
"По указанию министра обороны и на приглашение наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейского командования США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Патриотов в Польшу", — сказал капитан Адам Миллер, спикер Об этом говорится в сообщении EUCOM.
"Это умный мера защиты сил, который лежит в основе нашей приверженности статье пятой и никоим образом не поддерживать какие-либо наступательные операции", - говорится в заявлении, ссылаясь на принцип , что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех членов.
Напомним
Польша готова бесплатно передать истребители Миг-29 в распоряжение США. Они могут пойти Украине. Впоследствии США запретили это делать.