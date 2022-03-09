США посылают в Польшу ракеты Patriot, чтобы противостоять любым угрозам для союзников

Детали

Патриоты — это зенитно-ракетные комплексы: они предназначены для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, передовых самолетов и крылатых ракет.

Цитата

"По указанию министра обороны и на приглашение наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейского командования США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Патриотов в Польшу", — сказал капитан Адам Миллер, спикер Об этом говорится в сообщении EUCOM.



"Это умный мера защиты сил, который лежит в основе нашей приверженности статье пятой и никоим образом не поддерживать какие-либо наступательные операции", - говорится в заявлении, ссылаясь на принцип , что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех членов.

Напомним

Польша готова бесплатно передать истребители Миг-29 в распоряжение США. Они могут пойти Украине. Впоследствии США запретили это делать.