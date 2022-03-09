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США не могут прикрыть Украину "Железным куполом" - Нуланд

США не могут прикрыть Украину "Железным куполом" - Нуланд

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. США не могут прикрыть Украину “Железным куполом”, мобильной всепогодной системой ПВО, ведь это “связано со значительными трудностями”. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по Украине, информирует УНН.

Цитата

“Что касается "Железного купола“, я бы сказала лишь то, что вы не можете просто щелкнуть пальцами и будете иметь ”Железный купол". Нужны соответствующие учения, иметь умение его разместить и тому подобное. В вашем и их списке есть и другие вещи, которые мы думаем, что сможем сделать”, - сказала Нуланд.

Она добавила, что рассматривается возможность использования других систем ПВО. Также, подытожила заместитель госсекретаря, США продолжат изучать возможности расширения военной помощи Украине по усилению санкций против РФ.

Дополнение

Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot для противодействия любой потенциальной угрозе для союзников США и НАТО во время полномасштабного вторжения России в Украину.

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