США не могут прикрыть Украину "Железным куполом" - Нуланд

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“Что касается "Железного купола“, я бы сказала лишь то, что вы не можете просто щелкнуть пальцами и будете иметь ”Железный купол". Нужны соответствующие учения, иметь умение его разместить и тому подобное. В вашем и их списке есть и другие вещи, которые мы думаем, что сможем сделать”, - сказала Нуланд.

Она добавила, что рассматривается возможность использования других систем ПВО. Также, подытожила заместитель госсекретаря, США продолжат изучать возможности расширения военной помощи Украине по усилению санкций против РФ.

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Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot для противодействия любой потенциальной угрозе для союзников США и НАТО во время полномасштабного вторжения России в Украину.



