Міністр торгівлі США заявив, що "немає терміну дії" санкцій проти Росії

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"Ми в цьому на довгу перспективу, і наші союзники в цьому на довгу перспективу", - сказав Раймондо, додавши, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, спрямованих на заподіяння економічного болю Росії "до тих пір, поки це вимагає".

"Терміну придатності немає", – сказав Раймондо, - "Ми працюємо, щоб перемогти, і наші союзники теж".

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Коментарі, які надійшли від члена кабінету президента Джо Байдена, є ще одним свідченням того, що адміністрація готується до потенційно тривалого конфлікту в Європі, який уже розбурхав фінансові ринки, і який, за оцінками Білого дому, зашкодить гаманцям американських споживачів. .

Раймондо також попередив, що будь-яка країна, яка не дотримується обмежень США щодо експорту в Росію, заплатить високу ціну, включаючи Китай. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського чи європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробництва напівпровідників.

"Ми збираємося переслідувати будь-яку компанію, де б вона не була, у Китаї чи в іншому місці, яка порушує правила", — сказала вона. "Тож ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо порушить, це матиме наслідки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що адміністрація помітила, що Китай "в основному дотримується санкцій, які були введені".

"Я б зазначила, що якщо будь-яка країна спробує уникнути наших економічних заходів або обійти їх, вони відчують наслідки цих дій", — сказала Псакі.

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