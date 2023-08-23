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Министр торговли США на следующей неделе посетит Китай

Министр торговли США на следующей неделе посетит Китай

Киев • УНН

 • 600075 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе совершит визит в Китай. Это четвертое должностное лицо на уровне кабинета министров, которое посетит страну с июня этого года, поскольку Вашингтон стремится поддерживать контакты на высоком уровне, несмотря на напряжение вокруг Тайваня и планы Соединенных Штатов ограничить экспорт, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно пресс-релизу Минторговли Соединенных Штатов, Раймондо встретится с высокопоставленными чиновниками Китая и лидерами американского бизнеса в Пекине и Шанхае, чтобы обсудить "вопросы, связанные с коммерческими отношениями между США и Китаем, вызовы, с которыми сталкиваются американские компании, и сферы потенциального сотрудничества".

Поездка с 27 по 30 августа приходится на "чувствительный момент" в отношениях между Вашингтоном и Пекином, поскольку в августе американский президент Джо Байден обнародовал новые ограничения на инвестиции, что обострило напряженность, которая уже была связана с вопросами, включая Тайвань, нарушения прав человека в Синьцзяне и угрозы интеллектуальной собственности.

По словам собеседников издания, Раймондо "колебалась совершить поездку, не зная, принесет ли это положительные результаты для американских фирм". Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник заявил, что не ожидает "важного результата, который фундаментально трансформирует" политику Китая или США: "Скорее, у каждого из нас есть возможность благодаря этому взаимодействию на высоком уровне обеспечить базовую стабильную основу в отношениях, несмотря на то, что мы интенсивно конкурируем во многих сферах".

Как пишет Bloomberg, одним из потенциальных последствий визита может стать рабочая группа с министерством торговли Китая, которая будет обсуждать экспортный контроль, а также китайские компании, которые были добавлены в черный список экспорта Министерства торговли. Раймондо также будет пытаться продвигать бизнес-интересы США в Китае, причем главной проблемой является приостановленная поставка Boeing Co. своих самолетов 737 Max китайским авиакомпаниям. Китай запретил доставку после двух смертельных аварий Max в 2019 году.

Напомним

Президент США Джо Байден 11 августа назвал Китай “бомбой замедленного действия” из-за его экономических проблем и отметил, что страна переживает эти проблемы из-за слабого роста экономики.

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