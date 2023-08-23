Міністр торгівлі США наступного тижня відвідає Китай

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Згідно з прес-релізом Мінторгівлі Сполучених Штатів, Раймондо зустрінеться з високопоставленими чиновниками Китаю та лідерами американського бізнесу в Пекіні та Шанхаї, щоб обговорити "питання, пов’язані з комерційними відносинами між США та Китаєм, виклики, з якими стикаються американські компанії, і сфери потенційної співпраці".

Поїздка з 27 по 30 серпня припадає на "чутливий момент" у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, оскільки у серпні американський президент Джо Байден оприлюднив нові обмеження на інвестиції, що загострило напруженість, яка вже була пов’язана з питаннями, включаючи Тайвань, порушення прав людини в Сіньцзяні та загрози інтелектуальній власності.

За словами співрозмовників видання, Раймондо "вагалася здійснити поїздку, не знаючи, чи це принесе позитивні результати для американських фірм". Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок заявив, що не очікує "важливого результату, який фундаментально трансформує" політику Китаю чи США: "Скоріше, у кожного з нас є можливість завдяки цій взаємодії на високому рівні забезпечити базову стабільну основу у відносинах, незважаючи на те, що ми інтенсивно конкуруємо в багатьох сферах".

Як пише Bloomberg, одним із потенційних наслідків візиту може стати робоча група з міністерством торгівлі Китаю, яка обговорюватиме експортний контроль, а також китайські компанії, які були додані до чорного списку експорту Міністерства торгівлі. Раймондо також намагатиметься просувати бізнес-інтереси США в Китаї, причому головною проблемою є призупинена поставка Boeing Co. своїх літаків 737 Max китайським авіакомпаніям. Китай заборонив доставку після двох смертельних аварій Max у 2019 році.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден 11 серпня назвав Китай “бомбою уповільненої дії” через його економічні проблеми та зазначив, що країна переживає ці проблеми через слабке зростання економіки.