Министр образования рассказал, за какие средства школы обеспечат масками и антисептиками
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы «Право на власть» рассказал, что на обеспечение школ средствами индивидуальной защиты и дезинфекции могут быть использованы остатки образовательной субвенции прошлого года, сообщает УНН.
“По состоянию на 1 января 2020 года образовательной субвенции с прошлого года осталось 5,2 миллиарда гривен. Из них 1,9 миллиарда — это целевая субвенция на зарплаты, а 3,3 миллиарда — можно разделить на необходимые средства и меры ”, - заявил Шкарлет.
Он отметил, что речь идет, в частности, и об обеспечении учителей масками, пластиковыми щитками. Министр также отметил, что маску учителя имеют менять каждые 3:00.
Как сообщал УНН, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала следовать рекомендациям Минздрава в борьбе с коронавируса. Она также отметила, что все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания COVID-19.