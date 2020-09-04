Министр образования рассказал, за какие средства школы обеспечат масками и антисептиками

“По состоянию на 1 января 2020 года образовательной субвенции с прошлого года осталось 5,2 миллиарда гривен. Из них 1,9 миллиарда — это целевая субвенция на зарплаты, а 3,3 миллиарда — можно разделить на необходимые средства и меры ”, - заявил Шкарлет.

Он отметил, что речь идет, в частности, и об обеспечении учителей масками, пластиковыми щитками. Министр также отметил, что маску учителя имеют менять каждые 3:00.

Как сообщал УНН, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала следовать рекомендациям Минздрава в борьбе с коронавируса. Она также отметила, что все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания COVID-19.