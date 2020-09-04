Заслужений лікар України закликала дотримуватись рекомендацій МОЗ у боротьбі з COVID-19

«Декілька ключових моментів. Незалежно від того в школі ви їх дотримуєтесь чи на вулиці, чи в сім’ях, чи в громадських місцях. Це соціальна дистанція 1,5 - 2 метри. Якщо ви не знаходитесь в такій соціальній дистанції, а більш близькі контакти - це засоби індивідуального захисту, дезинфекція рук і провітрювання приміщень. Майже те саме, що раніше рекомендувала санпросвітробота, яка проводилась під час грипу, коли був сезон респіраторних вірусних інфекцій. Приблизно такі самі рекомендації і більш нічого ми з вами не зробимо. Нам потрібно виживати зараз, виходячи з тих умов в яких ми вже знаходимось», - наголосила вона.

За її словами, на сьогоднішній день всі повинні розуміти, що Україна знаходиться на порозі росту захворювання на коронавірус.

Як повідомляв УНН, в Україні 3 вересня зафіксовано вже понад 128 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тис.