Заслуженный врач Украины призвала следовать рекомендациям МОЗ в борьбе с COVID-19

“Несколько ключевых моментов. Независимо от того, в школе вы их соблюдаете или на улице, в семьях или в общественных местах. Это социальная дистанция 1,5 — 2 метра. Если вы не находитесь в такой социальной дистанции, а более близкие контакты — это средства индивидуальной защиты, дезинфекция рук и проветривания помещений. Почти то же, что ранее рекомендовала работа санпросвещения, которая проводилась во время гриппа, когда был сезон респираторных вирусных инфекций. Примерно такие же рекомендации и больше ничего мы с вами не сделаем. Нам нужно выживать сейчас, исходя из тех условий в которых мы уже находимся”, — отметила она.

По ее словам, на сегодняшний день все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом.

Как сообщал УНН, в Украине 3 сентября зафиксировано уже более 128 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тыс.