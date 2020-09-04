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Міністр освіти розповів, за які кошти школи забезпечать масками та антисептиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі програми “Право на владу” розповів, що на забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту та дезінфекції можуть бути використані залишки освітньої субвенції минулого року, повідомляє УНН.

Міністр освіти розповів, за які кошти школи забезпечать масками та антисептиками

“Так, станом на 1 січня 2020 року освітньої субвенції з минулого року залишилося 5,2 мільярда гривень. З них 1,9 мільярда — це цільова субвенція на зарплати, а 3,3 мільярда — можна розподілити на необхідні засоби і заходи”, — заявив Шкарлет.

Він зауважив, що мова йде, зокрема, й про забезпечення вчителів масками, пластиковими щитками. Міністр також зазначив, що маску вчителі мають змінювати кожні три години.

Як повідомляв УНН, інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська закликала дотримуватись рекомендацій МОЗ у боротьбі з коронавірусом. Вона також зазначила, що всі повинні розуміти, що Україна знаходиться на порозі росту захворювання на COVID-19.

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