Міністр освіти розповів, за які кошти школи забезпечать масками та антисептиками

“Так, станом на 1 січня 2020 року освітньої субвенції з минулого року залишилося 5,2 мільярда гривень. З них 1,9 мільярда — це цільова субвенція на зарплати, а 3,3 мільярда — можна розподілити на необхідні засоби і заходи”, — заявив Шкарлет.

Він зауважив, що мова йде, зокрема, й про забезпечення вчителів масками, пластиковими щитками. Міністр також зазначив, що маску вчителі мають змінювати кожні три години.

Як повідомляв УНН, інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська закликала дотримуватись рекомендацій МОЗ у боротьбі з коронавірусом. Вона також зазначила, що всі повинні розуміти, що Україна знаходиться на порозі росту захворювання на COVID-19.