Министр образования и науки посетит Кировоградскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. 19 февраля 2018 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич осуществит рабочую поездку в Кировоградскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Сначала Министр посетит опорную школу — “Александровское учебно-воспитательного объединения № 1”, где осмотрит учебное заведение и пообщается с коллективом.
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После состоится визит Лилии Гриневич в учебно-воспитательное объединение № 1 в городе Кропивницкому. В двух первых классах этого заведения с 1 сентября 2017 летают новый Государственный стандарт начального образования в пределах Новой украинской школы.
Также Лилия Гриневич встретится с педагогами области и пообщается с ними в формате “открытый микрофон”.
Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о языковой статью закона “Об образовании” в государственном департаменте США, указав, что Украина довольна выводами Венецианской комиссии и готова имплементировать ее рекомендации.