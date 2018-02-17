Міністр освіти і науки відвідає Кіровоградську область
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. 19 лютого 2018 року Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич здійснить робочу поїздку в Кіровоградську область. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
Спершу Міністр відвідає опорну школу — “Олександрівське навчально-виховниче об’єднання № 1”, де огляне навчальний заклад та поспілкується з колективом.
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Потому відбудеться візит Лілії Гриневич до Навчального-виховного об’єднання № 1 у місті Кропивницькому. В двох перших класах цього закладу з 1 вересня 2017 року пілотують новий Державний стандарт початкової освіти в межах Нової української школи.
Також Лілія Гриневич зустрінеться з освітянами області та поспілкується з ними у форматі “відкритий мікрофон”.
Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла про мовну статтю закону “Про освіту” в державному департаменті США, вказавши, що Україна задоволена висновками Венеційської комісії та готова імплементувати її рекомендації.