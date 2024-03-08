Министр окружающей среды Финляндии посещает Киев: обсудит вред от войны рф
Киев • УНН
Министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мукканен посетит Киев 8 марта, чтобы обсудить огромные экологические убытки, вызванные агрессивной войной россии в Украине, и энергетическую ситуацию.
Министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен посетит Киев 8 марта, чтобы обсудить экологический ущерб, вызванный войной рф и энергетическую ситуацию в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт министерства по вопросам окружающей среды и климата Финляндии.
Детали
"Захватническая война россии нанесла, кроме огромных человеческих страданий, огромный вред окружающей среде, последствия которой коснутся Украины и украинцев в долгом будущем", - отмечается в сообщении.
Также финский министр говорит с представителями Украины помощь в восстановлении нашего государства.
Дополнение
31 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма убытков от российской агрессии для экологии Украины уже превысила два триллиона гривен и постоянно растет.
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.
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