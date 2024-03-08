Міністр довкілля Фінляндії відвідує Київ: обговорить шкоду від війни рф
Київ • УНН
Міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мукканен відвідає Київ 8 березня, щоб обговорити величезні екологічні збитки, спричинені агресивною війною Росії в Україні, та енергетичну ситуацію.
Міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен відвідає Київ 8 березня, щоб обговорити екологічну шкоду, спричинену війною рф та енергетичну ситуацію в Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.
Деталі
"Загарбницька війна росії завдала, окрім величезних людських страждань, величезної шкоди навколишньому середовищу, наслідки якої торкнуться України та українців у довгому майбутньому", - зазначається у повідомленні.
Також фінський міністр говорить з представниками України допомогу у відбудові нашої держави.
Доповнення
31 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сума збитків від російської агресії для екології України вже перевищила два трильйони гривень і постійно зростає.
Міжнародна робоча група з питань екологічних наслідків війни представила президенту Зеленському Екологічний договір для України, що складається з 50 рекомендацій, які допоможуть подолати шкоду, завдану довкіллю російською агресією.