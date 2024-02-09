Зеленському презентували Екологічний договір для України: документ містить 50 рекомендацій

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни презентувала Президенту Володимиру Зеленському Екологічний договір для України, який містить 50 рекомендацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Так, Президент Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яку очолюють колишня віцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З боку Міжнародної робочої групи участь у зустрічі також узяли: віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, колишній член парламенту Аландських островів Саймон Холмстрьом та член парламенту Швеції Ребекка ле Муан.

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Зеленський подякував експертам за роботу у важливому напрямі захисту довкілля, яке зазнало значної шкоди через агресію росії. Зокрема, він відзначив розробку механізмів із подолання наслідків війни для навколишнього середовища.

Повідомляється, що Президент високо оцінив Екологічний договір для України, напрацьований Міжнародною робочою групою, презентація якого відбувається сьогодні. Він акцентував, що цей документ важливий у контексті імплементації восьмого пункту Української формули миру, який стосується екологічної безпеки.

"Як ви знаєте, ми готуємо перший саміт миру на основі нашої Формули миру у Швейцарії, і питання екології – пункт восьмий у цій Формулі. Я думаю, цей документ допоможе всім залученим країнам спільно з нами імплементувати трек із захисту та відновлення навколишнього середовища", – сказав Зеленський.

Співголова робочої групи, колишня віцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем передала Зеленському Екологічний договір для України, який містить 50 рекомендацій.

"На її переконання, ці рекомендації допоможуть Україні та її громадянам у правильному зборі та підготовці доказової бази для відкриття кримінальних проваджень і в майбутньому – в отриманні репарацій за завдану довкіллю шкоду, у правильному розмінуванні територій, в екологічному відновленні та відбудові країни, яка була б дружньою до навколишнього середовища", - зазначається в повідомленні.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що ці рекомендації стануть основою для презентації на першому Глобальному саміті миру для всього світу дій у подібних ситуаціях, які дали б змогу оцінити збитки та отримати репарації за завдану довкіллю шкоду.