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Екоцид на острові Джарилгач: окупанти облаштували там полігон та проводять підготовку мобілізованих - Генштаб

Київ • УНН

 • 1032677 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Ворог продовжує заподіювати шкоду українським заповідним зонам. Зокрема на острові Джарилгач, Херсонщина, окупанти проводять навчання новоприбулих бійців в облаштованому полігоні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Екоцид на острові Джарилгач: окупанти облаштували там полігон та проводять підготовку мобілізованих - Генштаб

Цитата 

“Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

Підрив окупантами Каховської ГЕС призвів до екоциду на півдні Україні. Зокрема, наразі спостерігаються перші наслідки: Одеська затока "зацвiла" комплексом потенційно токсичних ціанобактерій. 

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