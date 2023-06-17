Екоцид на острові Джарилгач: окупанти облаштували там полігон та проводять підготовку мобілізованих - Генштаб

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“Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Підрив окупантами Каховської ГЕС призвів до екоциду на півдні Україні. Зокрема, наразі спостерігаються перші наслідки: Одеська затока "зацвiла" комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.