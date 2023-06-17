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Экоцид на острове Джарылгач: оккупанты обустроили там полигон и проводят подготовку мобилизованных - Генштаб

Киев • УНН

 • 1032677 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Враг продолжает причинять вред украинским заповедным зонам. В частности на острове Джарылгач, Херсонская область, оккупанты проводят обучение новоприбывших бойцов в обустроенном полигоне. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Экоцид на острове Джарылгач: оккупанты обустроили там полигон и проводят подготовку мобилизованных - Генштаб

Цитата 

“Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений”, - говорится в сообщении. 

Напомним 

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС привел к экоциду на юге Украины. В частности, сейчас наблюдаются первые последствия: Одесский залив "зацвел" комплексом потенциально токсичных цианобактерий. 

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