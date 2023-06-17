Экоцид на острове Джарылгач: оккупанты обустроили там полигон и проводят подготовку мобилизованных - Генштаб

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“Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений”, - говорится в сообщении.

Напомним

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС привел к экоциду на юге Украины. В частности, сейчас наблюдаются первые последствия: Одесский залив "зацвел" комплексом потенциально токсичных цианобактерий.