Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.
На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера
В интервью Такеру Карлсону путин оправдывал вторжение Гитлера в Польшу, что дало оппозиционерам повод попытаться добиться возбуждения уголовного дела против путина за реабилитацию нацизма.
В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"
Ко Дню святого Валентина и Дню Соборности "Укрзализныця" запустит романтический экспресс "Поезд к тебе", в котором половина мест будет бесплатной для раненых бойцов, проходящих реабилитацию.
Коммуналка за год подорожала на 12,8%
Согласно украинским инфляционным данным, в январе цены на коммунальные услуги выросли на 12,8% в годовом измерении, при этом цены на электроэнергию не изменились за месяц, но выросли на 69,7% в годовом измерении.
Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ
Секретарь СНБО уверен, что опыт бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного будет использован для достижения победы Украины над россией.
"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского
Спикер Сухопутных войск ВСУ заявил, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, который имеет опыт многочисленных операций по защите Украины, принесет врагу много "неприятных сюрпризов".
Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого
В Украине учредили новую фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого, который погиб в катастрофе вертолета в январе 2023 года, чтобы отметить его вклад в документирование войны.
Что будет с выплатами по пакету малыша в этом году - решение правительства
Кабинет министров Украины продлил действие пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации.
Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина
В Николаевской области мужчина погиб, пытаясь разобрать топором боеприпас, который принес домой.
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео
Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.