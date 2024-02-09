Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны представила Президенту Владимиру Зеленскому Экологический договор для Украины, который содержит 50 рекомендаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Так, Президент Зеленский провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которую возглавляют бывшая вице-премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Со стороны Международной рабочей группы участие во встрече также приняли: вице-президент Европейского парламента Хайди Гаутала, комиссар Европейского Союза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, бывший член парламента Аландских островов Саймон Холмстрём и член парламента Швеции Ребекка ле Муан.

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Зеленский поблагодарил экспертов за работу в важном направлении защиты окружающей среды, которая понесла значительный ущерб из-за агрессии россии. В частности, он отметил разработку механизмов по преодолению последствий войны для окружающей среды.

Сообщается, что Президент высоко оценил Экологический договор для Украины, наработанный Международной рабочей группой, презентация которого происходит сегодня. Он акцентировал, что этот документ важен в контексте имплементации восьмого пункта Украинской формулы мира, который касается экологической безопасности.

"Как вы знаете, мы готовим первый саммит мира на основе нашей Формулы мира в Швейцарии, и вопрос экологии - пункт восьмой в этой Формуле. Я думаю, этот документ поможет всем вовлеченным странам совместно с нами имплементировать трек по защите и восстановлению окружающей среды", - сказал Зеленский.

Сопредседатель рабочей группы, бывшая вице-премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем передала Зеленскому Экологический договор для Украины, который содержит 50 рекомендаций.

"По ее убеждению, эти рекомендации помогут Украине и ее гражданам в правильном сборе и подготовке доказательной базы для открытия уголовных производств и в будущем - в получении репараций за причиненный окружающей среде вред, в правильном разминировании территорий, в экологическом восстановлении и восстановлении страны, которая была бы дружественной к окружающей среде", - отмечается в сообщении.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что эти рекомендации станут основой для презентации на первом Глобальном саммите мира для всего мира действий в подобных ситуациях, которые позволили бы оценить убытки и получить репарации за нанесенный окружающей среде ущерб.