Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

Война в Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о мирных переговорах. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в воскресном ток-шоу RTVS O 5 minut 12, пишет издание Trend, передает УНН.

Детали

Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Мирные усилия - это то, что больше всего нужно сказал Роберт Калиняк.

По его словам, сейчас ситуация на фронте заморожена. Учитывая нынешнее состояние военного конфликта, нужно начинать говорить о мирных переговорах. К этому должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США.

Роберт Калиняк не видит ничего плохого в том, что переговоры между премьер-министром Робертом Фицо и его украинским коллегой Денисом Шмыгалем прошли в Ужгороде. Он отверг заявления о том, что Роберт Фицо боится ехать в Киев.

Контекст

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял 23 января, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная" и полномасштабной войны нет. Это он сказал через несколько часов после российской ракетной атаки на Киев.

В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"