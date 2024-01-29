Міністр оборони Словаччини заговорив про мирні переговори між Києвом та Москвою

Війна в Україні не має військового вирішення. Настав час говорити про мирні переговори. Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк у недільному ток-шоу RTVS O 5 minut 12, пише видання Trend, передає УНН.

Деталі

Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Мирні зусилля – це те, що найбільше потрібно сказав Роберт Каліняк.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

Роберт Каліняк не бачить нічого поганого в тому, що переговори між прем’єр-міністром Робертом Фіцо та його українським колегою Денисом Шмигалем пройшли в Ужгороді. Він відкинув заяви про те, що Роберт Фіцо боїться їхати до Києва.

Контекст

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв 23 січня, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і повномасштабної війни немає. Це він сказав через кілька годин після російської ракетної атаки на Київ.

В МЗС України прокоментували заяву прем‘єра Фіцо щодо компромісу з рф: "Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині"